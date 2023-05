Voor Saskia De Coster moet literatuur over het geleefde leven gaan, en mag een auteur niet op veilige afstand blijven van wat hij schrijft. Dat demonstreert ze in haar nieuwe roman Net echt. ‘Verbeelding is een illusie. Alles is er al.’

Het gaat goed met Saskia De Coster. In februari woonde ze een maand lang in het KMSKA om haar nieuwe roman af te werken. Schrijven ging verbazingwekkend vlot in haar glazen hok in het museum, en slapen ...