Woonde Irakese bommenmaker al jaren ongestoord in Hasselt?

De Irakees Osama T. kwam acht jaar geleden naar ons land, kreeg hier asiel en bouwde in Hasselt een nieuw leven uit met vrouw en kinderen. Tot hij begin deze maand werd opgepakt, omdat hij ervan verdacht wordt dat hij de explosieven heeft gemaakt die in 2009 en 2010 bij zelfmoordaanslagen in Bagdad honderden levens hebben geëist. ?





Hoe kon zo iemand door de mazen van het net glippen en jarenlang ongestoord in ons land wonen? En zegt het iets over de dreiging die vandaag nog uitgaat van islamitische terreur

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Nikolas Vanhecke | Presentatie en redactie Yves Delepeleire | Eindredactie Margot De Clercq, Charlotte De Ro | Audioproductie Pieter Schrevens | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.