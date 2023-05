Schaduwfavoriet Aleksander Vlasov stapt af in de Giro

Bijltjesdag in de Giro: na negen niet-starters gaven Vlasov en Petilli op tijdens de rit.

De Rus Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe) heeft dinsdag opgegeven tijdens de tiende etappe van de Ronde van Italië. Het nummer 6 in de stand is ziek. Ook het Belgische Intermarché-Circus-Wanty verloor een extra renner: de Italiaan Simone Petilli.

Vlasov was een kanshebber voor het eindpodium in deze Ronde van Italië, en was na het niet-starten van Remco Evenepoel opgeschoven naar de zesde plek in het algemene klassement, op 1:03 van de nieuwe Britse rozetruidrager Geraint Thomas. Maar Vlasov is ziek en kwam vroeg in de tiende etappe in de problemen. Op zo’n 130 kilometer van de aankomst stapte hij uit de wedstrijd.

Na negen niet-starters (Remco Evenepoel, Rigoberto Uran, Domenico Pozzovivo, Mads Würtz Schmidt, Callum Scotson en Sven Erik Bystrom, Rein Taaramae, Oscar Riesebeek, Stefan Kung) en de opgave van Petilli eerder in de rit was Vlasov zo al de elfde renner die dinsdag uit de Ronde van Italië verdween. Zwaarst getroffen is Intermarché-Circus-Wanty, dat al drie renners naar huis zag gaan.