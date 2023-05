De reis is de bestemming: de mooiste treinroutes door Europa

Luxueuze nachttreinen, stukjes werelderfgoed en vergeten routes door de Balkan: treinreizen in Europa beleven een comeback. Het aanbod is groot, de keuze moeilijk. Daarom – van lezers, voor lezers: de beste geheimtips voor een eindeloze treinreis door Europa. ‘Het is gewiegd worden in je eigen cocon, van de ene plaats naar de andere.’