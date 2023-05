Zeker zes doden bij brand in hostel in Nieuw-Zeeland

Bij een brand in een hostel in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn minstens zes mensen omgekomen. Dat zei premier Chris Hipkins dinsdag, die spreekt van een ‘tragedie’.

Het vuur brak in de loop van de nacht om een nog onbekende reden uit in de Loafers Lodge. Het gaat om een hostel met 92 kamers.

Volgens de brandweer zijn 52 mensen uit het gebouw met vier verdiepingen geraakt. Brandweerlui redden vijf mensen van het dak. Vijf mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, vijftien gewonden werden ter plaatse verzorgd.

Terwijl Hipkins ‘minstens zes doden’ bevestigde, noemt de politie geen exact aantal. ‘Onze eerste inschatting is dat het aantal overledenen minder dan tien is’, luidde het in een verklaring. Pas wanneer de politie het gebouw kan betreden, kan ze een precieze balans opmaken. ‘Momenteel is het onveilig en kunnen we het gebouw niet in.’

Zowat tachtig brandweerlui met twintig brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Er bestaat een risico dat het dak van het gebouw zou kunnen instorten.

