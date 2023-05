Economische terugval rijdt kleine transporteurs van de baan

Er beukt een faillissementsgolf door de transportsector. In het eerste kwartaal van het jaar gingen al 65 bedrijven over de kop. ‘Het gaat vooral om kleinere bedrijven met minder dan twintig voertuigen’, duidt Philippe Degraef, directeur van sectorfederatie Febetra. ‘Een gevolg van hogere kosten en een dalende consumptie.’

1. Wat laten de cijfers zien?

In het eerste kwartaal gingen al 65 transportbedrijven failliet. Ter vergelijking: vorig jaar ging het om vijftig bedrijven in het eerste kwartaal en 233 in het hele jaar ...