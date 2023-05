In de stad van zijn voormalige club Santos FC kun je het graf bezoeken van voetbalspeler Pelé. Met zijn drie wereldtitels voor Brazilië en zijn weergaloze dribbels werd hij gezien als een icoon in de voetbalwereld. Volgens zijn familie is deze herdenkingsplaats voor fans en iedereen die hem liefhad. Het is hun laatste aanzet in de vereeuwiging van hun sterspeler.