Club Brugge overweegt stappen na haatberichten aan zoontje van Noa Lang: ‘We veroordelen dit sterk’

Club Brugge overweegt stappen na haatberichten aan het adres van Noa Lang. Iemand stuurde de Nederlander een wansmakelijke boodschap via Instagram over zijn pasgeboren zoontje Navy, en dat laat blauw-zwart mogelijk niet blauwblauw. ‘We veroordelen dit sterk en bekijken wat we gaan doen.’

‘Elke dag op mij haten, is geen probleem. Maar sommigen van jullie internethelden gaan te ver, man’, schreef Lang op maandagavond op Instagram. Die boodschap kwam er nadat de Nederlandse aanvaller van Club Brugge wansmakelijke berichten kreeg toegestuurd. Lang werd recent vader van een zoontje Navy, en het baby’tje werd via een foto op sociale media geviseerd door haters. ‘Iedereen hoopt dada beest sterft (sic)’, kreeg Lang via een privébericht toegestuurd. De Oranje-international maakte het profiel van zijn internettrol ook prompt openbaar via zijn verhaal. Het was niet de eerste keer dat de bewuste hater Lang viseerde.

Mogelijke klacht

Bij Club Brugge reageren ze ondertussen ook: daar gaan ze de zaak mogelijk niet blauwblauw laten. ‘We veroordelen deze berichten sterk’, klinkt het daar. ‘Ondertussen bekijken we met Noa wat de volgende stappen zijn.’ Lees: een mogelijk klacht bij de politie, al ligt die beslissing natuurlijk bij Lang zelf. Dinsdag hadden de spelers van Club Brugge een vrije dag.

De hele hetze doet denken aan de berichten die ook Toby Alderweireld, speler van Antwerp en zondag nog tegenstander van Lang, kreeg via Instagram. Iemand stuurde hem dat zijn dochter ‘deze week vermist zou zijn’ nadat Antwerp won tegen Genk. Alderweireld legde klacht neer bij de politie en reageerde ook via Instagram. ‘Aan alles zijn grenzen. Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over’, schreef hij. ‘Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken.’

