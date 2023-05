Vlaanderen zet de turbo op turborotondes

Vandaag wordt de nieuwe turborotonde ‘Stayen’ in Sint-Truiden ingehuldigd. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zullen meer en meer bestaande rotondes heringericht worden als turborotonde.

Sinds begin 2000 geldt de turborotonde, een Nederlandse uitvinding, als een van de grote innovaties voor meer verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming. Het concept is simpel: de turborotonde is een rotonde met meerdere rijstroken, waar op voorhand de juiste strook gekozen moet worden. Daarna is het niet meer mogelijk om te veranderen.

Vandaag opent er een in Sint-Truiden, maar er zijn nog een tiental turborotondes in Vlaanderen. ‘We merken dat de turborotonde minder verkeersconflicten veroorzaakt dan gewone rotondes’, zegt Katrien Kiekens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. ‘Bovendien gaat het verkeer vlotter.’ Daarom zullen meer en meer rotondes omgevormd worden tot turborotondes, kondigt het Agentschap aan.

Wel meer fietsongevallen

In Nederland zijn de turborotondes al langer populair: daar hebben ze er bijna 700. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat auto’s op turborotondes minder snel rijden en minder kans maken om te botsen, al moeten bestuurders er wel even aan wennen. Dat beaamt ook verkeersexpert Conrad De Poortere van mobiliteitsadviesbureau Mint: ‘Veel Vlaamse automobilisten zijn het nog niet zo gewend op een turborotonde te rijden, omdat er nog niet zo veel zijn bij ons.’ Volgens De Poortere kan dat tot aarzelend verkeersgedrag leiden, maar ook dan is de turborotonde veiliger.

Kiekens stelt vast dat rotondes ‘in het algemeen de beste manier zijn om ongevallen te vermijden’. Al neemt het aantal ongevallen met fietsers er wel toe. Volgens Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond, is het vooral belangrijk dat fietsers en auto’s niet met elkaar kunnen kruisen. ‘De veiligste optie is een fietsbrug of -tunnel bij de rotonde, maar dat is vaak duurder.’

Tussen gewone kruispunten en turborotondes bestaan nog heel wat mogelijkheden. ‘Er zijn geen standaardoplossingen. We willen echt ontwerpen op maat van de omgeving’, zegt Kiekens. Vorig jaar opende het eerste turboverkeersplein in Gent en de zogenoemde ‘vlecht’ in Waregem.

