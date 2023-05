Weyts: ‘Minstens helft lestijden moet naar Nederlands en wiskunde gaan’

‘Alarmerend en dramatisch, maar niet verrassend.’ Zo reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts op de tegenvallende Pirls-resultaten, die het begrijpend lezen toetsen. Hij pleit voor ouderlijke verantwoordelijkheid.

Leerlingen uit het vierde leerjaar in Vlaanderen gaan er opnieuw sterk op achteruit voor leesvaardigheid. Dat blijkt uit het nieuwe Pirls-onderzoek, dat wereldwijd het niveau begrijpend lezen bij tienjarigen meet. ‘Dit bevestigt dat de toestand dramatisch is’, reageert onderwijsminister Weyts. Voor weinigen zijn de resultaten echt een verrassing: ze liggen in de lijn met eerder nationaal onderzoek – zoals de peilingsproeven – en internationaal onderzoek als Pisa en Timss.

Weyts benadrukt dat er de afgelopen jaren al heel wat initiatieven zijn opgestart. Hij wijst onder meer naar de Koalatoets, die de kennis van taal screent in de derde kleuterklas, en de oprichting van het Leerpunt, dat leerkrachten beter moet ondersteunen met de beste wetenschappelijke inzichten. Binnenkort komen ook de Vlaamse toetsen er, centrale examens die alle leerlingen vier keer zullen moeten afleggen in hun schoolloopbaan. Vanuit de Vlaamse regering is er ook een Leesoffensief gestart.

Eindtermen moderniseren

De belangrijkste stap moet echter nog genomen worden. Dat weet ook Weyts. Het plan om de nieuwe minimumdoelen of eindtermen voor het basisonderwijs te moderniseren, ligt al jaren stof te vergaren. Dat komt vooral door de vele bochten in het parcours van de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair. De minister wil nog dit jaar het startschot geven voor het ontwikkelen van de nieuwe minimumdoelen lager onderwijs. Voor het eerst is hij ook duidelijk over waar het voor hem heen moet: ‘Minstens de helft van de lestijden moet naar taal en wiskunde gaan’, zegt hij.

Maar dat is niet genoeg, benadrukt Weyts. ‘We hebben ook de ouders nodig. Ik doe een breed appel aan iedereen: neem deze resultaten serieus en vraag uzelf af: wat kan ik zelf doen om onze kinderen én onze scholen te helpen?’ Uit het onderzoek blijkt dat er in de thuissfeer heel wat beter kan. Vlaamse ouders lezen vaak zelf niet graag, hebben steeds minder boeken in huis en van de vijftien Europese referentielanden heeft ons land het grootste aandeel ouders die thuis geen Nederlands spreken.

40% met honger naar school

Ouders kunnen volgens het onderzoek en de minister zélf het verschil maken. ‘Breng je kinderen buiten de schooluren in contact met Nederlands, lees veel verhaaltjes voor, ga naar de bibliotheek, lees zelf’, aldus de minister. Ook als het om eten gaat, kunnen ouders meer doen. In Pirls zegt meer dan 40% procent van de kinderen met honger naar school te komen, een getal dat bijna te hoog is om te geloven. ‘Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders.’

De minister focust vooral op de groep ouders die thuis geen Nederlands spreekt. Die is in Vlaanderen fors gegroeid. Het verhaal is echter genuanceerder, want ook bij de toppresteerders spreekt één derde thuis geen Nederlands. Toch pleit Weyts opnieuw voor een stok achter de deur - een controversieel voorstel. Als het van hem afhing, wordt een deel van de schooltoelage van ouders afgenomen als ze hun verantwoordelijkheden niet nakomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen in contact laten komen met Nederlands buiten de schoolmuren.

