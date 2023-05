Graffiti bij Brusselse Kunstberg ‘schaadt imago België’ en wordt weggespoten

Diverse gevels aan de Kunstberg vielen ten prooi aan graffiti. Een schoonmaakbeurt maakt er komaf mee.

De schoonmaak ving donderdag al aan: de muren, trappen, metalen plantenbakken, gevels van verschillende gebouwen en standbeelden op de site ­werden gereinigd door een gespecialiseerde firma. Het is de eerste fase van plannen om de site op lange termijn graffitivrij te maken en te houden. De Regie der Gebouwen heeft een firma aangesteld om de plek regelmatig te controleren en schoon te maken.

Op de Kunstberg bevinden zich de Koninklijke Bibliotheek, het Dynastiepaleis en Château Moderne. De trappen bovenaan bieden een panorama over het plein, met als blikvanger de toren van het Brusselse stadhuis. ‘Er is ook een graffiti-reiniging gepland voor de gevels van de gebouwen aan het nabijgelegen Museumplein en de Museumstraat, evenals voor de gevels van het Muziekinstrumentenmuseum en het Magritte Museum’, meldt de Regie der Gebouwen. ‘De reiniging van alle graffiti zal ongeveer een maand duren. Er wordt ook een anti-graffiti­bescherming geplaatst op de behandelde oppervlaktes. Alle reinigingen en behandelingen gebeuren met de grootste zorg voor de monumenten.’

‘Schaadt Belgiës imago’

Nadien zal de aangestelde ­firma gedurende een jaar wekelijks de site controleren op nieuwe graffiti en waar nodig opnieuw reinigen. Eens die ­fase is afgelopen, zullen verschillende partijen werk ­maken van een opwaardering van de Kunstberg. De Regie zal er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor zijn dat de verlichting, trappen, esplanade en ver­schillende gebouwen netjes blijven. Leefmilieu Brussel staat in voor het onderhoud van de ­tuinen. De fontein op de Kunstberg zal weer in werking worden gesteld. ‘Het dossier om daar een aannemer voor te vinden, is in voorbereiding.’

Enkele jaren geleden werd beslist om tags en graffiti beperkt toe te laten aan de Kunstberg, op een muur aan de overdekte gaanderijen. Dat liep uit de hand: de graffiti verspreidde zich over de hele site.

‘Dit schaadt het imago van ons land’, vindt bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel (MR). ‘Als stedelijke kunst een erkende vorm van artistieke expressie is, moet ze tot uiting komen op plaatsen die daarvoor geschikt en voorbehouden zijn, wat niet het geval is voor de Kunstberg. De tags zijn een onaanvaardbaar litteken op een van de meest bezochte en emblematische locaties in Brussel.’

