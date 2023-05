Dat oppositieleider Kemal Kilicdaroglu geen meerderheid heeft behaald in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, komt bij Turkse jongeren hard aan. Op 28 mei trekken ze opnieuw naar de stembus, maar de hoop op de overwinning lijkt uitgedoofd. ‘Dit is een nachtmerrie.’

‘Wat moeten we nu doen? Misschien kan ik naar Nederland verhuizen. We zouden kunnen trouwen, dan kun je ook daarheen. Wat denk je?’ Een jonge vrouw zit met haar vriend op het terras van een café in ...