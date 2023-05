Verhaeren verliest eigen museum tegen 2030

Het museum in Sint-Amands dat gewijd is aan de dichter en kunstpromotor Emile Verhaeren, gaat tegen 2030 op in een belevingscentrum. Dat is ­gepland aan de Scheldekaaien en zet in op ‘water en woord’.

Het Emile Verhaerenmuseum werd in 2017 overgeheveld van de provincie Antwerpen naar de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Het ontvangt zo’n 2.500 bezoekers per jaar. Omdat het weinig inkomsten genereert, verkeert het in een ­financieel moeilijke situatie, zegt schepen van Cultuur Ronny ­Tourné (CD&V). ‘De formule van een schrijversmuseum blijft lastig om in stand te houden. Het zijn nichemusea, die moeilijk een nieuw publiek aantrekken. In het belevingscentrum zal Verhaeren een plaats krijgen, in een breder kader en met een nieuw elan.’

Het concept is nog niet uitgetekend, maar het zal niet het huidige museummodel overnemen. Dat schetst het portret van de schrijver, die afkomstig was van het Scheldedorp en in het Frans schreef, aan de hand van boek­uitgaven, beeld­materiaal en een kunstcollectie. Er zijn jaarlijks drie tentoonstellingen. ‘Door de link te leggen met beeldende kunst, proberen we juist uit de ­niche van het literair museum te breken’, zegt conservator Rik ­Hemmerijckx.

