Niet alleen uw iPhone zal ‘made in China’ zijn. Veel kans dat straks ook uw elektrische wagen in Shanghai en niet langer in pakweg Wolfsburg of Mulhouse van de band rolt. Vijf redenen waarom de Chinese auto in Europa oprukt.

China is al meer dan twintig jaar de fabriek van de wereld. Zowat alles wat in een container past en niet bederfelijk is, komt er vandaan. Van jeansbroeken over ­zonnepanelen tot tv-schermen. In Europa ...