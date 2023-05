Belgische gezinnen geven minder uit aan gas en elektriciteit dan gezinnen in de ons omringende landen. Europees onderzoek wijst ook uit dat werk­nemers er nergens meer op vooruitgingen dan hier. Toch leeft bij de man in de straat de perceptie dat hij verarmt.

België was vorig jaar nog een van de landen met de hoogste energie­factuur in de jaarlijkse studie die de energieregulatoren laten uitvoeren door het studiebureau PwC. Dit jaar behoren we tot de goedkoopste ...