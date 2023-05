Begin jaren 2000 bluften baldadige nieuwkomers als Gawker, Huffington Post en Buzzfeed de gevestigde media af. Vandaag hangt hun voortbestaan aan een zijden draadje. Hoe is het zover kunnen komen?

Het einde van het rebelse Vice is nabij. Het Amerikaanse mediabedrijf vroeg maandag bij de rechtbank in New York bescherming tegen schuldeisers aan. Als er binnen de paar weken geen onverwachte overnemer ...