Abortuskloof tussen PS en CD&V dreigt loopgraaf te worden

Terwijl CD&V vasthoudt aan een maximumtermijn van 14 weken voor abortus, zet de PS nu ook de hakken in het zand. Het expertenrapport is voor hen de enige basis voor de discussie. En daarin staat 18 weken.

Op het partijbureau van de PS kwam maandagochtend Yvon Englert het expertenrapport over abortus toelichten. Englert is oud-rector van de ULB en covoorzitter van de expertengroep die voorstelt om de wachttijd van zes dagen voor een abortus af te schaffen en om de maximumtermijn voor een zwangerschapsonderbreking op te trekken tot 18 of zelfs 20 weken vanaf de conceptie. Het partijbureau van de PS schaarde zich unaniem achter de conclusies van de experts.

Dat de partij het nodig vond om daar maandagavond een communiqué over uit te sturen, doet vermoeden dat de abortuskloof die er tussen de CD&V en de PS is, een loopgraaf dreigt te worden. Vier weken gapen er tussen de uiterste limiet voor CD&V en die van de PS. CD&V zei eerder al dat het bereid is de limiet tot wanneer abortus mogelijk is op te rekken van 12 naar 14 weken, maar daar stopt het. ‘Verder gaan we niet’, zei CD&V-voorzitter Sammy Mahdi onlangs in Villa politica. ‘Het regeerakkoord is heel duidelijk: er moet in consensus tot overeenstemming worden gekomen. Ethische thema’s liggen sowieso gevoelig en het is de meest voorzichtige lezing die door iedereen aanvaard moet worden.’ De partij is wel bereid uitzonderingen toe te staan in geval van incest of verkrachting.

‘Beetje vreemd’

Bij de PS zien ze de zaak dus anders. Ook voor die partij is dit een belangrijk dossier. Dat de uiterst linkse concurrenten van PTB/PVDA hier ook voluit op inzetten maakt de marge voor hen eveneens bijzonder klein. Het PS-partijbureau zegt dat het expertenrapport de enige basis kan zijn voor de gesprekken die eraan zitten te komen in het parlement. ‘Het rapport van de experts sluit aan bij de socialistische voorstellen om het recht op abortus te versterken.’

Bij de regeringsonderhandelingen werd afgesproken om de heikele kwestie door experts te laten onderzoeken en daarna het parlement zijn werk te laten doen. Na een periode van relatieve rust in dit voor CD&V essentiële dossiers, komt die behandeling in het parlement dichterbij. De experts hebben daar hun rapport ook al voorgesteld. Een datum voor de behandeling is evenwel nog niet vastgelegd en daarom kijkt het CD&V-hoofdkwartier ook raar op van de PS-communicatie. ‘Beetje vreemd. Iedereen weet toch al dat het standpunt van de PS 18 weken is. Wij blijven bij 14 weken.’

Lees ook