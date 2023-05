Musk verdedigt Twittercensuur in Turkije

Twitter blokkeert in Turkije sommige tweets op vraag van de regering-Erdogan. Eigenaar Elon Musk verdedigt die beslissing.

Twitter heeft rond de presidentsverkiezingen van afgelopen weekend tweets verborgen in Turkije. De officiële Twitter­account Twitter Global Government ­Affairs ­bevestigde zaterdag dat ‘toegang tot bepaalde content’ in Turkije wordt beperkt ‘als respons op een wettelijke procedure’. Het zou gaan om tweets die ­alleen in Turkije worden geblokkeerd, elders in de wereld zijn ze nog te lezen, aldus een volgende tweet. Volgens de website Turkish Minute gaat het onder meer om de accounts van Koerdisch ­zakenman ­Muhammed Yakut en van journalist Cevheri Güven. De voormalige hoofdredacteur van het oppositieblad Nokta woont al enkele jaren in Duitsland.

Twitter-eigenaar Elon Musk verdedigde de beslissing in een bitse reactie op een tweet van Bloomberg-columnist Matthew Yglesias. ‘De Turkse regering vroeg Twitter om zijn tegenstanders te censureren vlak voor een verkiezing en @elonmusk deed dat’, had Yglesias ­getweet. ‘Zijn je hersens uit je hoofd gevallen, Yglesias?’, reageerde Musk. ‘De keuze is tussen dat Twitter in zijn geheel wordt geblokkeerd, of de toegang tot­ ­enkele tweets beperken. Welke van de twee zou jij willen?’

Musk suggereert ook dat ‘alle internetbedrijven’ hetzelfde doen wanneer ze bedreigd worden met gerechtelijke stappen. ‘Wij ­maken gewoon duidelijk dat het gebeurt, in tegenstelling tot de rest.’ Maar ­Jimmy Wales, de oprichter van Wikipedia, reageerde: ‘Wij bleven achter onze principes staan, vochten tot in het ­Opperste ­Gerechtshof van Turkije en wonnen.’

Ook Facebook en Youtube

‘Met dictators kun je niet onderhandelen’, antwoordde journalist Cevheri Güven op de tweet van Musk. ‘Je had mijn account niet mogen censureren.’ Güven bevestigt ons via e-mail dat zijn Twitteraccount nog altijd geblokkeerd is, en dat sinds de dag voor de verkiezingen. ‘Erdogan heeft misschien gedreigd om Twitter helemaal af te sluiten, maar dat zou hij niet doen’, schrijft Güven. ‘Het is ­belangrijk voor hem om in de ogen van de westerse wereld over te komen als een legitieme leider.’

Güven zegt dat ook zijn video’s op Facebook en Youtube geblokkeerd zijn. ‘Erdogan heeft in het verleden gedreigd om alle socialemediaplatforms af te sluiten, hij heeft ook een aantal strenge wetten daarover doorgeduwd. Maar de platforms zijn daar niet op ingegaan en Erdogan is van strategie veranderd. Het regime oefent nu individuele druk uit op de platforms, een voor een, te ­beginnen bij Meta (het moeder­bedrijf van Facebook en Instagram, red.).’

‘Journalisten in ballingschap zoals ik zijn de enige echte nieuwsbronnen voor miljoenen die onder de druk van Erdogan ­leven’, aldus Güven. ‘Elon Musk, Youtube en Facebook moeten dat begrijpen.’

