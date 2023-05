Bart De Wever op de Franstalige radio: ‘Vlaams Belang is een nutteloze partij’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Acht jaar geleden

Antonio Solimando was geen beetje blij toen hij zijn gast voor maandagochtend mocht aankondigen. De politiek journalist van Bel RTL was erin geslaagd om N-VA-voorzitter Bart De Wever voor de microfoon te krijgen. Solimando neemt elke weekdag om 7.50 uur het ochtendinterview af op Bel RTL-radio en tweette enthousiast dat het liefst acht jaar geleden was dat De Wever nog eens te horen was in een ochtendshow op de Franstalige radio.

De Wever kwam tijdens het gesprek terug op heel wat punten die hij dit weekend ook op het partijcongres zei. Dat hij na de verkiezingen snel een mini-regering met de PS wil optuigen bijvoorbeeld, om een lange periode van lopende zaken te vermijden. Voorts stelde hij in het Frans vast dat Open VLD en CD&V zich kapotregeren in Vivaldi en dat hij zelf bereid is premier te worden ‘als dat helpt om tot een transformatie van het land te komen’.

Of toch niet

De mediaoptredens van De Wever aan Franstalige kant zijn schaars. De Wever en zijn entourage vinden dan ook niet dat hij veel te winnen heeft bij interviews in het Frans, de kiezers van de N-VA wonen immers in Vlaanderen, plus een handvol in Brussel.

In 2017, voor de val van de Zweedse regering, kreeg L’Echo hem nog eens te pakken. Toen zei hij onder meer dat hij na een zoveelste kletterende discussie met CD&V rond een vuur was gaan zitten met Wouter Beke (CD&V) om samen de vredespijp te roken. Zes jaar later is Beke geen collega-voorzitter meer en is de vlam al lang uit die pijp. De Wever zei toen ook dat hij zijn best deed om geen lelijke dingen meer over anderen te zeggen. Je hoeft niet elk interview van De Wever te lezen om te weten dat ook dat een uitdaging blijft.

Voor de microfoon van Solimando – die daarvoor zondag wel zelf naar Antwerpen moest karren met een mobiele studio om het maandagochtendinterview al op te nemen in de marge van het N-VA-congres – viel De Wever wel nog eens uit naar Vlaams Belang. ‘Dat is een nutteloze partij. Ik begrijp de boosheid van de mensen en dat ze partijen willen afstraffen. Maar dat heeft geen zin. Je moet die boosheid vertalen in een constructieve keuze.’

Duur meubilair

Het hele interview duurde, zoals elke ochtend, maar tien minuten. De N-VA-mantra dat Wallonië boven zijn stand leeft, kwam daardoor amper aan bod. Het Waals Parlement leek daarom in de namiddag zelf een kleine inspanning te doen.

Het bureau van het Waals Parlement heeft het dossier over de te dure inrichting van het nieuwe Huis van de Parlementsleden overgemaakt aan het gerecht. Het gaat om een nasleep van de eerdere affaires en het op non-actief zetten van de griffier van het parlement. Die was onder meer verantwoordelijk voor de verbouwing die met een prijskaartje van 46 miljoen euro vier keer hoger lagen dan oorspronkelijk gepland. Er waren ook klachten over intimidatie tegen Janssens.

