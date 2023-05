Belg is minder tevreden over salaris

Ondanks een hoger loon en meer extralegale voordelen is de werknemer minder tevreden, stelt Jobat vast in zijn jaarlijkse salarisbarometer.

In 2022 verdiende een doorsnee Belg gemiddeld 3.486 euro en had hij/zij recht op zes à zeven extralegale voordelen. Dat is meer dan in 2021. Toch geeft hij/zij zichzelf maar een 6,60 op 10 qua tevredenheid. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2020, toen we onszelf nog een kleine zeven op tien gaven. Zo blijkt uit een bevraging door Jobat bij 96.000 Belgen over hun loonpakket.

Die gedaalde jobtevredenheid ten opzichte van 2020 is zichtbaar in alle sectoren, met uitzondering van paramedische beroepen.

Bij de vrije beroepen lijkt die daling van de jobtevredenheid minder evident, omdat die doorgaans een hoog inkomen hebben. ‘Dat komt doordat de honoraria van de vrije beroepen niet of nauwelijks worden geïndexeerd’, zegt William Visterin van Jobat.

Toch is die loonsverhoging niet per se goed nieuws. In veel gevallen is die toename het gevolg van de historisch hoge inflatie. Uit cijfers van de FOD Economie blijkt dat de gemiddelde inflatie 10,3 procent bedroeg in 2022. Daarom werden de lonen in januari 2023 met 11,6 procent geïndexeerd.

Daarnaast blijven de extra’s over de hele lijn stijgen. Zo krijgt de gemiddelde werknemer vandaag zes à zeven extralegale voordelen ten opzichte van zes voordelen in 2018. We blijken vooral meer voordelen te krijgen om te kunnen thuiswerken. Van thuis uit werken lijkt na corona de nieuwe standaard te zijn geworden.

Corona-effect

Hoewel de meeste coronamaatregelen niet meer van toepassing waren in 2022, stijgt het aantal extralegale voordelen om te kunnen thuiswerken met 78 procent in vijf jaar tijd. Over diezelfde periode kenden werkgevers, met uitzondering van die in de private sector, meer bedrijfswagens toe (13 procent). In kleine bedrijven ligt dat percentage met 18 procent hoger. Ook meer Vlamingen (30 procent) kregen een laptop in de afgelopen vijf jaar. Alleen de kosten voor het woon-werkverkeer namen af (-12 procent). Die terugval valt te verklaren door de pandemie: die heeft ertoe geleid dat het aantal bedrijven dat thuiswerken toestaat, is verdubbeld. Zo zou zeventig procent van de werknemers vandaag mogen thuiswerken.

Wat opvalt, is dat kleinere bedrijven en lageropgeleiden meer baat hebben bij de nieuwe gewoonten sinds de coronapandemie. Zo is de stijging (18 procent) van werknemers die met de bedrijfswagen naar het werkt pendelt in kleine bedrijven het grootst. ‘We zien dat corona een inhaalbeweging van extralegale voorwaarden op gang heeft gebracht. Bedrijven die het nog niet aanboden, beseften dat ze dienden te volgen om competitief te blijven. Zo zijn die extralegale voordelen nu ook bestemd voor lagere administratieve profielen in kleinere bedrijven’, aldus Visterin.

