Europese Commissie geeft toch groen licht: Microsoft mag maker ‘Call of duty’ overnemen

De Europese Commissie heeft maandag groen licht gegeven voor de overname van computerspelontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft. Microsoft heeft wel toezeggingen moeten doen om te vermijden dat de Amerikaanse techreus Call of duty en andere populaire games van Activision zou kunnen voorbehouden voor zijn eigen clouddiensten en console, de Xbox.

‘Videogames trekken wereldwijd miljarden gebruikers aan. In zo’n snelgroeiende en dynamische industrie is het cruciaal om de concurrentie en innovatie te beschermen. Onze beslissing is een belangrijke ...