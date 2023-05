De beperkte terreinwinst die de Oekraïners boeken rond Bachmoet maakt één zaak duidelijk: de Russen hebben het initiatief in de oorlog niet meer in handen. ‘Dat heeft Oekraïne genomen’, zegt een adviseur van de Oekraïense president Zelenski.

Volodimir Zelenski is dezer dagen meer op reis in Europa dan dat hij in Kiev is. Maandag hield hij halt in Londen. De Oekraïense president wilde de Britten nogmaals bedanken voor de langeafstandsraketten ...