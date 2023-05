Treinverkeer rond Kortrijk en Antwerpen ernstig verstoord

Zowel rond Kortrijk als rond Antwerpen is het treinverkeer maandag ernstig verstoord geraakt. In Antwerpen-Centraal was er een storing aan de seinen, in Kortrijk een probleem met de bovenleiding.

In Kortrijk is er een incident aan de bovenleiding. Er rijden geen treinen tussen Kortrijk en Poperinge en tussen Kortrijk en Roeselare. Er rijden wel vervangbussen. Tussen Kortrijk en Oudenaarde en tussen Kortrijk en Moeskroen is er beperkt treinverkeer. Ook daar zijn er vertragingen.

Het treinverkeer in Kortrijk zal ten vroegste morgenochtend weer normaal zijn, meldt Infrabel.

In het seinhuis van Antwerpen-Berchem trad ’s namiddags een computerstoring op. Daardoor raakte het treinverkeer van en naar Antwerpen volledig verstoord. Vanaf 16.35 uur was geen veilig treinverkeer mogelijk van en naar de stations Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Boom, Zwijndrecht, Essen, Lier, Herentals en Turnhout.

Rond 17.20 uur kwam alle spoorverkeer daar weer op gang, maar Infrabel waarschuwde voor gevolgen tijdens de avondspits.

?? Update: het treinverkeer blijft onderbroken.



?? Tussen Kortrijk en Poperinge en Kortrijk en Roeselare kan je gebruik maken van een vervangbus. Het einde van de storing is voorzien ten vroegste vanaf 16/05. #NMBS — NMBS (@NMBS) May 15, 2023

Lees ook