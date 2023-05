Reizigers op de Intercity-trein tussen Bregenz en Wenen schrokken zich zondag een hoedje, toen er plots een speech van Adolf Hitler door de intercom schalde. Er zou ondertussen klacht zijn ingediend tegen twee personen die de ‘Sieg Heils’ en ‘Heil Hitlers’ afgespeeld hebben.

Kort voor de IC-trein Wenen zou binnenrijden, hoorden de reizigers niet de gebruikelijke aankondiging van de volgende halte door de intercom, maar een speech van nazileider Adolf Hitler. Daarbij was ook een publiek te horen dat ‘Sieg Heil’ en ‘Heil Hitler’ scandeerde.

‘Iedereen was gechoqueerd’, verklaarde een passagier aan de BBC. Volgens David Stögmüller, een Oostenrijks parlementslid voor de Groenen dat ook op de trein zat, duurde de speech zo’n dertig seconden. De treinconducteurs slaagden er niet in om de opname stop te zetten, en konden zelf ook geen aankondigingen doen. ‘Eén conducteur was echt kwaad.’

Stögmüller kreeg naar eigen zeggen een e-mail van een man die op de trein zat met een vrouwelijke overlever van de concentratiekampen. ‘Ze was aan het huilen.’

‘We distantiëren ons hier inhoudelijk uiteraard van’, reageerden de Oostenrijkse Spoorwegen (OEBB) tegenover BBC. Er zouden de voorbije dagen meerdere soortgelijke incidenten geweest zijn. ‘We gaan er momenteel vanuit dat deze aankondigingen rechtstreeks afgespeeld werden door mensen op de trein via de intercoms. We hebben de politie hierover ingelicht.’ Ondertussen zou er ook klacht neergelegd zijn tegen twee personen.