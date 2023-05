Voor dezelfde etenswaren betaalden we vorige maand nog 16 procent meer dan een jaar ervoor. Terwijl de energieprijzen al een tijdje aan het dalen zijn, wordt boodschappen doen nog steeds niet goedkoper. Zijn er goede redenen voor of is dit een geval van graaiflatie, waarbij vooral de producenten rijker worden?





Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Ruben Mooijman | Presentatie en eindredactie Bart Dobbelaere | Redactie Margot De Clercq, Charlotte De Ro | Audioproductie en muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.