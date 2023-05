Sorry dat ik zoveel sorry zeg

Sorry. Sorry. Sorry. Een woord dat bedoeld is om fouten toe te geven en vergeving te vragen is bij sommige mensen een stopwoord. Collega Doreen Hendrikx is zo iemand die zich te pas en te onpas excuseert. Ze gaat na waar die tic vandaan komt.

Doreen Hendrikx

De eerste keer dat iemand me erop wees dat ik te veel sorry zei, was ik dertien. Ik verving een jobstudent in ons familiebedrijf. Het werk was niet moeilijk, maar ik was jong en een dromer: de perfecte combinatie om alles in het honderd te laten lopen. Toen ik weer eens honderd keer sorryhad gezegd voor de chaos die ik veroorzaakte, pakte de vaste medewerker een potje en zette ze het voor mijn neus. ‘Een euro voor elke keer dat je sorry zegt’, zei ze. Tegen het einde van de dag haalde ze het al weg, omdat ik anders voor niks gewerkt had.



Vandaag ben ik nog steeds de persoon die sorry zegt als iemand me erop wijst dat ik zoveel sorry zeg. Het valt me op dat ook anderen ermee worstelen. In Special forces kreeg Laura Tesoroop haar kop wanneer ze zich weer eens verontschuldigde. Ik voel de neiging haar gedrag blindelings goed te praten, want is het nu echt zo’n probleem?

‘Als ik naar gedrag kijk, kijk ik vaak naar de functie van het gedrag’, zegt Liesbet Boone, doctor in de psychologie en leiderschapscoach. ‘Sorry zeggen is niet goed of slecht, de vraag is of het helpt binnen de context.’ Verontschuldigen dienen vaak om de band met iemand anders te herstellen, zodat je bij de groep kunt horen. ‘Dat is hoe we geprogrammeerd zijn. Als je in de oertijd geen deel van een groep was, dan betekende dat je dood.’

Oké, ik maak fouten, mag ik er nu bij?

Omdat dat instinct zo diep geworteld zit, is er ook al veel onderzoek gedaan naar de kunst van verontschuldigen. Het heeft alles te maken met hoe mensen naar je kijken. En dat wordt dan weer bepaald door twee belangrijke factoren: je competentie en je gemeenschapszin. Een verontschuldiging maakt duidelijk dat je bezig bent met je gemeenschap. Maar een sorry krijgt pas waarde als je toegeeft dat je een fout maakte. Voor de ogen van anderen lever je een beetje competentie in, in ruil daarvoor hoor je erbij.

Maar zelfs als je geen fout maakte, hebben excuses meestal een positief effect. Uit een studie blijkt dat mensen sneller geneigd zijn je te helpen als je het gesprek start met een excuus als ‘Sorry voor de regen’. Door zo’n excuus te geven dat overbodig is, stel je je op als een empathisch persoon. De conclusie van het onderzoek is dat een verontschuldiging bijna altijd meer goed dan kwaad doet. Alleen geven de onderzoekers zelf toe dat de frequentie van je sorry’s ook gevolgen heeft en dat ze die niet konden onderzoeken. Daar gaat mijn hoop dat het allemaal nog wel meevalt.

Sorry dat ik er ben

‘Een verontschuldiging kan erop wijzen dat je bang bent om ruimte in te nemen of om hulp te vragen’, vertelt Boone. ‘Dan heb je moeite om jezelf te laten zien. Als je begint met “Sorry dat ik deze vraag stel”, begin je een gesprek niet vanuit gelijkwaardigheid, maar vanuit angst. De functie van die sorry is dan om met de angst voor de reactie van de ander om te gaan.’ Hoewel je je zo indekt tegen een potentiële negatieve reactie, kan het op lange termijn gevolgen hebben voor hoe anderen naar je kijken, en vooral voor hoe je naar jezelf kijkt.

Boones uitleg raakt een gevoelige snaar. Ook ik maak me soms klein door vanuit een sorry-positie te vertrekken. Zelfs al weet ik niet goed waar mijn sorry’s vandaan komen, ik weet wel dat dat bijna nooit mijn bedoeling is. Volgens Boone heeft het geen zin jezelf te verbieden om sorry te zeggen. ‘De vraag is vooral: in welke situaties zeg je sorry? Probeer je daar bewust van te zijn en er een rode draad in te vinden. Stel jezelf dan de juiste vragen: waar ben je eigenlijk bang voor als je sorry zegt? Hoe helpt die sorry je om je een houding te geven op dat moment? Er zijn veel verschillende redenen waarom iemand te vaak sorry zegt. Het is vooral belangrijk om te kijken wat jij nodig hebt in die situaties zónder dat je sorry hoeft te zeggen.’

Minder vaak sorry zeggen, het voelt een beetje aan als een uitdaging. Sinds ik aan dit stuk begon te werken, merkte ik al dat ik bewuster was van mijn sorry’s, dus wie weet wat nadenken over die rode draad kan opleveren. Voor ik mezelf daarin ga verliezen wil ik wel nog even sorry zeggen tegen de gastvrouw van deze blog voor de hoeveelheid sorry’s die ze heeft moeten aanhoren voor ik opperde dat ik hier misschien eens een stuk over moest schrijven. Want laten we eerlijk zijn: dit is zeker niet de laatste sorry die ik zal uitspreken zonder enig idee te hebben waar ze écht vandaan komen. Maar misschien is het een begin? Het spijt me, maar daar zal ik u het antwoord schuldig op blijven vrees ik.

