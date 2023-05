Is de Tour een optie voor Remco Evenepoel nu hij de Giro heeft moeten verlaten door corona? Ploegleider Patrick Lefevere wil er zich niet over uitspreken. ‘Eerst herstellen, daarna gaan we samenzitten.’

Patrick Lefevere stond zondag na de rit meteen al in contact met Evenepoel: ‘Ik heb hem toen even gesproken via de telefoon van dokter Toon Cruyt. Remco gaf aan dat hij het moeilijker had dan verwacht ...