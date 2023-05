Consultancy-opdracht voor oud-minister Vandeurzen krijgt kritiek

Voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werkt tegenwoordig als consultant voor de Vlaamse overheid en zijn eigen oude departement. Dat stuit bij verschillende partijen op verzet.

Groen-covoorzitter en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout vraagt inzage in de gelopen procedure. PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele spreekt ronduit over ‘vriendjespolitiek en zelfbediening’

Voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen werkt sinds 2022 via de firma WhoCares als consultant voor de Vlaamse overheid. Vandeurzen werkt op zelfstandige basis bij het consultancybureau dat meedingt naar overheidsopdrachten bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Als minister was hij zelf tien jaar lang politiek verantwoordelijk voor dit agentschap dat nu onder zijn voormalige partijgenote Hilde Crevits (CD&V) valt.

In Het Laatste Nieuws zegt Vandeurzen dat hij enkel als ‘expert op de tweede lijn’ wordt ingeschakeld. ‘Ik lees onder meer teksten na en geef advies over wie ingeschakeld kan worden voor bepaalde taken. Meer niet’, zegt hij in de krant. Vandeurzen declareert voor zijn consultancywerk 1.300 euro per volledige werkdag, wat meer is dan wat hij als minister verdiende.

In een reactie aan de krant stelt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de regels voor de aanbestedingen zijn gerespecteerd. Vandeurzen was al twee jaar niet meer politiek actief. ‘WhoCares kwam aantoonbaar als beste uit de bus’, verdedigt het agentschap zich.

Voor oppositiepartij Vlaams Belang kan dit echter niet door de beugel ‘Voor een hoger loon dan dat van een minister werken voor het departement dat hij zelf beheerde, is deontologisch totaal verkeerd’, zegt Janssens. Volgens Janssens horen ex-ministers niet als consultant voor de overheid te werken. Hij dringt met zijn partij aan op een verstrenging van de deontologische wet voor ex-ministers.

Ook bij andere partijen roept de opdracht van Vandeurzen vragen op en klinkt er kritiek. ‘Something is rotten in de state of Flanders op het vlak van goed bestuur’, zegt Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) op Twitter. ‘Dit roept minstens grote vragen op bij deze aanbesteding’, reageert ook Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout. Hij wil het dossier opvragen en vraagt extra uitleg van minister Crevits.

PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele heeft het op Twitter over een ‘nieuw geval van vriendjespolitiek en zelfbediening’.

