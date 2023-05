Myanmar werd zondag getroffen door een cycloon van categorie vijf. Honderdduizenden mensen werden preventief geëvacueerd. Grote delen van de kust kwamen onder water te staan en daken werden van huizen geblazen door rukwinden van wel 209 kilometer per uur. Minstens zes mensen kwamen om het leven.

Ook in buurland Bangladesh was de tropische storm voelbaar. Volgens de autoriteiten werd er ‘geen grote schade’ gemeld, maar er is nog steeds gevaar voor overstromingen en aardverschuivingen.

