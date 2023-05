Net als elke grootstad is ook Londen niet gespeend van verandering, stelt Michiel Hendryckx vast.

Lang voor ik in Brussel kwam, was ik al meermaals in Londen geweest. De eerste keer was met de scouts, ik moet ­dertien geweest zijn. Ik ben de beelden nooit vergeten. De lichtreclames van Piccadilly ...