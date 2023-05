Ter land ter zee

1Een jaar op zee

VRT 1 20.40-21.30 uur

Wim Lybaert droomde niet alleen van een leven als visser, maar ook als boswachter, zo leerden we afgelopen weekend uit het interview dat hij aan deze krant gaf. Mocht volgend jaar Een jaar in de bossen verschijnen, dan weet u bij deze waar u dat voor het eerst las. Voor het zover is, is er eerst nog dit slotakkoord van zijn vissersbestaan.

2Les chemins du sacré

VRT 1 16.20-17.10 uur

Of misschien moeten we Lybaert op wandel sturen? Volgens filosoof Frédéric Lenoir is dat de beste manier om heiligheid te ervaren. Hij sprak met mannen en vrouwen over de hele wereld die al stappend God tegenkwamen.

3The Stones and Brian Jones

BBC 2 22.00-23.30 uur

Over de dood van Brian Jones doen verschillende theorieën de ronde. Officieel verdronk hij in een zwembad na een overdosis. Deze documentaire focust vooral op het creatieve genie van de eerste gitarist van The Rolling Stones.

4Knokke off

Te bekijken op VRT Max

Het is niet al goud wat blinkt, zelfs niet in Knokke. Deze nieuwe fictiereeks op VRT Max zweeft tussen Big little lies en The OC, maar dan op z’n Vlaams.