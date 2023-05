‘Wagner-baas was bereid om positie Russische troepen door te spelen aan Oekraïne’

Jevgeni Prigozjin, baas van de Wagner-huurlingen, zou geprobeerd hebben het op een akkoord te gooien over de verovering van Bachmoet. In ruil voor een terugtrekking van het Oekraïense leger, zou hij bereid zijn geweest om informatie te delen over de opstelling van Russische troepen elders. Dat meldt de Washington Post op basis van de Discord Leaks.

Rond Bachmoet wordt al maandenlang hevig strijd gevoerd. Het zijn vooral de huurlingen van Wagner die er het voortouw nemen, maar dat kost veel manschappen. Eind januari wou Wagner-baas Prigozjin de impasse doorbreken door gegevens over de Russische troepen te lekken. Dat zou blijken uit documenten van de Amerikaanse geheime diensten die uitgelekt zijn via een chatkanaal op Discord. Wagner zou zo Bachmoet kunnen innemen en de overwinning claimen, en het Russische leger zou elders onder druk komen te staan. Gezien de slechte verhouding tussen Prigozjin en de Russische legerstaf zou dat zijn positie eigenlijk dubbel ten goede komen.

Maar Oekraïne weigerde op het aanbod van Wagner in te gaan. Welke informatie geruild had kunnen worden, blijkt niet uit het lek. Het is sowieso niet zeker of Prigozjin wel correcte informatie zou geven: het wantrouwen tegenover de Wagner-baas is heel groot. Amerikaanse en Oekraïense inlichtingdiensten wilden aan de Washington Post geen commentaar geven over de zaak.

De strijd om Bachmoet gaat nog steeds door. Prigozjin dreigt al geruime tijd de aftocht te blazen, omdat zijn troepen naar eigen zeggen te weinig steun krijgen van het Russische leger. Zo klaagt hij over een tekort aan munitie. De voorbije week kwamen er ook meer berichten over het heroveren van terrein door Oekraïne.

Lees ook