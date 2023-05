Het titelfeest van FC Barcelona op het veld van stadsgenoot Espanyol heeft niet lang geduurd. Terwijl de spelers en de staf van Barça aan het vieren waren rond de middencirkel, bestormden ‘fans’ van Espanyol het veld.

Bij Barça beseften ze dat ze meteen naar de kleedkamers moesten vluchten. Iedereen was net op tijd binnen, al kwam het in de spelerstunnel nog wel even tot een confrontatie met Sergio Busquets en Ronald Araújo in een hoofdrol.