Plaatsvervangend jurylid op terreurproces ziek

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 is het tiende plaatsvervangende jurylid ziek. Voorzitster Laurence Massart kondigde aan dat hij vervangen wordt. Nog maandag blijkt dat de familie van beschuldigde Mohamed Abrini niet zal komen getuigen.

Er blijven nu nog twaalf effectieve en zeventien plaatsvervangende juryleden over. Verwacht wordt dat de debatten van het proces gesloten worden begin juli, waarna twaalf effectieve juryleden nodig zijn voor de beraadslaging over de schuldvragen. Het was van 24 april geleden dat er nog een jurylid afviel. Toen werd een jurylid gewraakt, omdat die volgens de verdediging blijk van partijdigheid had gegeven.

Maandag werd ook duidelijk dat de familie van beschuldigde Mohamed Abrini niet zal komen getuigen op woensdag, wanneer de moraliteitsgetuigen voor Abrini gepland staan. Een e-mail van de familie werd voor aanvang van de zitting voorgelezen door Massart.

‘Sinds de feiten hebben we onze verantwoordelijkheid genomen’, klinkt het. De familie wil zich niet onttrekken aan de situatie, maar getuigen op het proces zou de familie zwaar vallen. ‘Het leed dat we voelen is niet te vergelijken met dat van jullie’, drukt de familie de slachtoffers en de nabestaanden op het hart. De familie-Abrini schrijft nog elke vorm van geweld te veroordelen en zich geschokt en machteloos te voelen.

Nadat maandag psycholoog en professor Serge Garcet, hoofdonderzoekster Aline Delisee en DNA-expert en professor Dieter Deforce komen getuigen, is het dinsdag de beurt aan de moraliteitsgetuigen van Oussama Atar, enkele psychiaters en een psycholoog. Woensdag staan de moraliteitsgetuigen van Abrini en Ali El Haddad Asufi op de planning.

Abrini zei eerder dat hij niet wil dat zijn familie voor hem komt getuigen, noch psychologen, noch psychiaters. Ook Sofien Ayari en Bilal El Makhoukhi willen niet dat hun familieleden komen getuigen voor het hof. De drie beschuldigden zien daar naar eigen zeggen het nut niet van in. Salah Abdeslam gaf eerder aan dat hij zijn familieleden graag zou zien komen, maar dat zij dat zelf niet willen.

