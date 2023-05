Vice Media krijgt laatste strohalm toegereikt

Het einde van mediabedrijf Vice is nabij. Bij de rechtbank van New York is bescherming tegen schuldeisers gevraagd. Als er binnen de paar weken geen onverwachte overnemer opduikt, is het faillissement onafwendbaar.

In de zogenaamde Chapter 11-procedure wordt de huidige waarde van Vice Media nog op 500 miljoen tot 1 miljard dollar geraamd. Vijf jaar geleden was Vice Media nog 5,7 miljard dollar waard. Ook grote mediabedrijven als Fox en Disney investeerden in Vice. Niet slecht voor een bedrijf dat dertig jaar geleden in Canada begon als een punkblad.

Maar de jongste jaren keerde het tij, en stapelde Vice Media de verliezen en schulden op. Een van de grootste schuldeisers, Fortress Credit, zou al 475 miljoen dollar tegoed hebben van Vice, meldt het financieel persagentschap Bloomberg.

BBC meldt dat schuldeisers Vice nog een laatste levenslijn van 20 miljoen dollar hebben toegeworpen, om het mediabedrijf de komende weken nog overeind te houden. Als er aan het eind van de Chapter 11-procedure geen overnemer is, dan is de onderneming failliet, en ligt het lot van Vice volledig in handen van de schuldeisers. Dan kunnen zij Vice overnemen voor 225 miljoen dollar, aldus de BBC.

Vice trok vorige maand al de stekker uit Vice news tonight, het belangrijkste tv-programma van de eigen zender. Ook platform Vice World News, een initiatief dat zich vooral toelegde op conflicten en mensenrechtenmisbruik wereldwijd, werd al opgedoekt.

Lees ook