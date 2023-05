TotalEnergies bouwt grote batterij in Antwerpen

TotalEnergies gaat op de site van de raffinaderij in Antwerpen een grote batterij bouwen. Dat heeft de Franse energiereus maandag bekendgemaakt.

De batterij die TotalEnergies in Antwerpen zal bouwen, wordt de grootste van Europa en zal een capaciteit van 75 megawattuur hebben. Tegen eind 2024 moet de batterij operationeel zijn.

Hoeveel het bedrijf investeert, is niet bekend. De opslagcapaciteit zal verbonden zijn met het Belgische hoogspanningsnetwerk en helpen het net in evenwicht te houden. Bij veel vraag aan elektriciteit en weinig aanbod – bijvoorbeeld in de winter – kunnen grote batterijen worden aangesproken om elektriciteit te leveren.

De batterij zal deel uitmaken van de diensten die TotalEnergies levert in ons land. Het bedrijf is leverancier van elektriciteit en aardgas, maar ook producent, via onder meer een gascentrale nabij Charleroi, offshore-windturbines en de waterkrachtcentrale La Plate Taille.

