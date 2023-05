Bewerking ‘Clan’ wint belangrijkste Britse tv-prijs

De reeks Bad sisters is op de uitreiking van de tv-Bafta’s drie keer in de prijzen gevallen. De herwerkte versie van de VTM-reeks Clan is onder andere bekroond als beste dramareeks.

Bad sisters heeft drie van de vijf nominaties verzilverd. Het Belgische origineel dateert al van 2012, maar vorige zomer ging de Engelstalige versie in première. De serie werd zo goed onthaald dat er zelfs een tweede seizoen komt – dat was in ons land niet het geval.

Bad sisters vertelt net als Clan het verhaal van vier zussen die wraak willen nemen op de man van hun vijfde zus, die haar domineert en slecht behandelt. De herwerking blijft dicht bij het oorspronkelijke verhaal, maar het speelt zich nu wel af in Ierland, en de familie heet uiteraard geen Goethals meer, maar Gavery. En in plaats van ‘moeke’ en ‘de kloot’ wordt verwezen naar de hoofpersonages ‘mummy’ en ‘the prick’.

Met de tv-Bafta voor beste dramareeks kreeg Bad sisters de voorkeur op twee BBC-reeksen: The responder en Sherwood. Ook de Channel 4-reeks Somewhere boy was genomineerd.

In de categorie beste vrouwelijke bijrol was de prijs voor Anne-Marie Duff. De actrice bekend uit Sex education speelt in Bad sisters de Ierse versie van de vijfde zus: ‘Moeke’ – Goedele, in de Nederlandstalige versie is dat een rol van Inge Paulussen. Een derde bekroning was er voor de ‘grafische identiteit’ van de reeks.

Twee andere nominaties werden niet verzilverd. Dearbhla Walsh greep naast het beeldje voor beste regisseur: dat ging naar William Stefan Smith voor de reeks Top boy. Ook in een technische categorie viel Bad sisters alsnog buiten de prijzen.

De Britse versie is gemaakt in opdracht van Apple TV+. Bad sisters levert de streamingdienst daarmee een primeur op: nooit eerder viel een reeks van Apple TV+ in de prijzen op de Bafta’s. Caviar, het Belgische productiehuis dat Clan maakte, is betrokken bij de remake.

Correctie 15 mei: Bad sisters won ook de prijs voor ‘beste grafische identiteit’

