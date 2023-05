Erdogan slaagt er niet in meerderheid te halen, oppositie betwist uitslagen

De telling is nog niet officieel afgelopen, maar de kans is groot op een tweede ronde tussen zittend president Recep Tayyip Erdogan en zijn belangrijkste rivaal Kemal Kilicdaroglu.

Turkse kranten koppen vanochtend op de overwinning van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Nochtans kon de president, die al twintig jaar niet verloor, vannacht geen meerderheid van de stemmen halen.

Volgens het staatsagentschap Anadolu schommelt Erdogan al sinds vannacht rond de 49,25 procent en Kılıçdaroğlu rond de 45,05 procent. Erdogan begon aan de telling rond de 60 procent, maar hoe meer pro-Kilicdaroglu steden daarbij kwamen, hoe sneller dat cijfer begon te zakken.

De cijfers van Anadolu zijn geen officiële cijfers. Tijdens de vorige verkiezingen kregen ze ook al de kritiek dat ze onbetrouwbaar waren en de stemmen voor Erdogan afrondden naar boven. Hoewel Anadolu meent dat bijna 90 procent van de stembussen geteld zijn, zegt de Hoge Verkiezingsraad (YSK) dat er nog werk aan de winkel is. Zo moet de meerderheid van alle buitenlandse stemmen nog geteld worden. Dat liep afgelopen nacht vertraging op nadat mensen met elkaar op de vuist waren gegaan.

Nochtans had de YSK beloofd voor middernacht de officiële verkiezingsresultaten te delen. Het is niet duidelijk wanneer de raad daarmee naar buiten zal komen.

Meerdere tellingen

De spanning liep hoog op bij de stembussen, die bewaakt werden door waarnemers en advocaten uit verschillende partijen. Gedurende de nacht kwamen steeds meer beelden binnen via sociale media waarop te zien was hoe AKP-waarnemers de uitslagen betwistten. Dat gebeurde in pro-Kilicdaroglu buurten, die de stemmen voor Kilicdaroglu maandagochtend nog steeds een duwtje in de rug kunnen geven.

Kilicdaroglu zei in een persconferentie rond middernacht dat in ‘Istanbul sommige stembussen al meer dan elf keer opnieuw werden geteld’. Wanneer waarnemers het niet eens zijn met de telling, moeten de stembiljetten uit het stemlokaal opnieuw geteld worden. Waarnemers kunnen zo vaak als ze willen vragen om de telling opnieuw te laten gebeuren.

Kilicdaroglu. Foto: EPA-EFE

Kilicdaroglu noemde dit een ‘manipulatie van de cijfers’ en een manier om het eindresultaat ‘bewust te vertragen.’ Volgens cijfers van de oppositie zou Erdogan niet aan kop staan, maar Kilicdaroglu.

De oppositie zei wel klaar te zijn om het uit te vechten in een tweede ronde, maar voegde eraan toe dat er ook nog een ‘zeer kleine’ kans is dat ze een meerderheid kan halen. Kilicdaroglu benadrukte meermaals dat Anadolu ‘het volk misleidt’ door hen foute verkiezingsresultaten voor te schotelen op zo goed als alle Turkse tv-zenders. ‘We zullen de volgende ronde zeker winnen’, aldus Kilicdaroglu.

Erdogan daarentegen beweerde in het hoofdkwartier van de regerende AK-partij in Ankara dat hij voor ligt in de stemming. ‘We geloven dat we deze ronde zullen eindigen met meer dan 50 procent van de stemmen’ zei hij. Maar hij zei ook dat hij akkoord zou gaan ‘als het volk kiest voor een tweede ronde.’

Verrassing

De derde presidentskandidaat, de extreemrechtse Sinan Ogan, die naar eigen zeggen ‘zelfs geen geld had om verkiezingsmeetings te organiseren’, haalde iets meer dan 5 procent van de stemmen. Dat Ogan vijf procent zou binnenhalen, is een verrassing. Mocht het definitief tot een tweede stemronde komen op 28 mei, moet Kilicdaroglu het dan uitvechten tegen Erdogan, zonder Ogan.

Kemal Kılıçdaroglu had gehoopt een einde te maken aan de felle verkiezingscampagnes door in de eerste ronde een meerderheid te halen. Als hij verkozen wordt, wil hij ingrijpende hervormingen doorvoeren: het beleid van Erdogan van twee decennia herbekijken, waaronder de vluchtelingendeal met Europa, en Turkije terugbrengen naar de parlementaire democratie.

Kilicdaroglu heeft tijdens zijn campagnes ingezet op inclusie binnen de verschillende gemeenschappen in Turkije. Zijn toenadering tot Koerdische kiezers was zeker geslaagd. Koerdische regio’s als Diyerbakir en Hakkari hebben met een ruime meerderheid voor Kilicdaroglu gestemd. Daarbij was de opkomst in de Koerdische regio’s ook hoger dan andere jaren. De Koerdische gemeenschap is hoopvol met het vooruitzicht dat Erdogan zou kunnen worden weggestemd, na jaren van aanvallen, waarbij hun partij HDP als staatsvijand werd gebrandmerkt.

De hoge opkomst was ook in de rest van het land te zien: zo’n 90 procent van de Turken is zondag naar de stembus getrokken. Dat is een record.

Lees ook