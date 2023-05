Opnieuw koel en regenachtig

Maandag trekt een storing langzaam van de kust richting Ardennen, voorspelt het KMI. In het westen begint de dag grijs met perioden van regen en volgen in de late namiddag opklaringen.

In het centrum en het oosten is het eerst droog en krijgt men na het lokale ochtendgrijs zonnige perioden. In de loop van de namiddag of avond wordt het daar zwaarbewolkt met regen of buien. De maxima schommelen tussen 12 en 15 graden in het westen en tussen 15 en 18 graden in het oosten van het land.

Maandagavond en -nacht koelt het af tot 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden vlak aan zee. In het oosten kan het nog regenen.

Ook de volgende dagen blijft het frisjes, maar geleidelijk ruimen de wolken plaats voor zon en tegen het weekend gaat ook het kwik de hoogte in.