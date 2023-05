Gevoel van verarming stuwt kiezers richting extremen en Turkse president Erdogan vecht voor zijn overleven

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Turkse president Erdogan vecht voor zijn overleven

Door overal hertellingen van de stemmen te eisen, stuurde president Erdogan de Turkse samenleving verlamd de nacht in. Hij en uitdager Kilicdaroglu waren in een nek-aan-nekrace verwikkeld. Lees meer

2. Remco Evenepoel stapt uit Giro

De Giro zit erop voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot testte positief op corona en moet de Ronde van Italië verlaten. De mededeling kwam zondagavond laat, enkele uren na zijn zege in de tijdrit en het heroveren van de roze trui. Lees meer

Evenepoel gaf na zijn aankomst in de tijdrit al geen te beste indruk meer. Foto: EPA-EFE

3. Gevoel van verarming stuwt kiezers richting extremen

Een kwart van de ondervraagden in De Stemming geeft expliciet aan moeilijk rond te komen. Volgens 45 procent ging de eigen financiële situatie er het afgelopen jaar op achteruit. Bij Vlaams Belang- en PVDA-kiezers zijn de verzuchtingen het grootst. Lees meer

4. Beyoncé maakt indruk met marathonconcert in Koning Boudewijnstadion

Beyoncé haalde alles uit de kast voor een drie uur durende show, waar referenties en eerbetuigingen in zaten voor wel zes uur. Ze was geweldig bij stem, en wat was er gepuzzeld aan dit optreden. Lees meer