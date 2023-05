Vandenbroucke versterkt mobiele teams voor kinderen en jongeren

Mobiele teams die langdurige zorg bieden aan kinderen en jongeren kunnen fors uitbreiden.

Federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) investeert 6,8 miljoen extra per jaar in de mobiele teams die langdurige zorg bieden aan kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek. Daarmee kan de capaciteit van die teams vanaf 1 juli 2023 met 50 procent worden uitgebreid.

Eerder investeerde de minister al sterk in mobiele teams voor crisisopvang van kinderen en jongeren en in eerstelijnspsychologen in de scholen.

‘De mobiele teams komen aan huis en volgen de situatie van het kind of de jongere op de voet, naargelang van de zorgintensiteit en zolang het nodig is. Zo maken we ook dat die kinderen en jongeren na opname worden ondersteund in hun thuisomgeving en niet langer dan nodig in het ziekenhuis moeten blijven’, zegt Frank Vandenbroucke. ‘Deze teams zijn een essentiële schakel in onze gezondheidszorg.’

Het huidige budget voor de mobiele teams voor langdurige zorg bedraagt 14,5 miljoen euro per jaar. De bijkomende jaarlijkse investering van 6,8 miljoen euro maakt dat de teams van 107,56 voltijdse krachten naar 161,34 voltijdse krachten kunnen schakelen, én van 15 psychiaters naar 22,5 (+7,5 voltijdsen).

De netwerken geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren kunnen de vacatures nu al uitschrijven en invullen. Ook zullen de mobiele teams voor langdurige zorg een deel van de investering kunnen aanwenden voor hun dagelijkse werking.

Deze investering past in de grotere puzzel van investeringen en hervormingen van Vandenbroucke in de geestelijke gezondheidszorg, niet het minst voor kinderen en jongeren. De hervorming in de eerste lijn moet ertoe leiden dat de teams veel sneller problemen kunnen opsporen, om kinderen en jongeren veel sneller gepaste zorg te bieden en ze indien nodig naar gespecialiseerde hulp te leiden.

