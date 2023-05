Remco Evenepoel test positief op corona en stapt uit Giro

De Giro zit erop voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot testte zondagavond positief op corona en moet de Ronde van Italië verlaten. En dat op de dag dat hij het roze weer veroverde.

Zondagavond, rond 22.30 uur, kwam er een abrupt einde aan de roze missie van Remco Evenepoel om als eerste Belg sinds Johan De Muynck in 1978 de Ronde van Italië te winnen. In een persmededeling maakte zijn ploeg bekend dat de wereldkampioen de eerste grote ronde van het seizoen moet verlaten nadat een coronatest voorafgaand aan de eerste rustdag een positief resultaat had opgeleverd.

‘Het is met spijt in het hart dat ik de wedstrijd moet verlaten’, verklaarde Evenepoel in het bericht. ‘Als onderdeel van het teamprotocol heb ik een routinetest ondergaan, die helaas positief was. Mijn ervaring hier was heel bijzonder en ik keek ernaar uit om de komende twee weken verder te strijden. Ik kan de staf en de renners die zoveel hebben opgeofferd in de voorbereiding op de Giro niet genoeg bedanken. Ik zal ze de komende twee weken aanmoedigen.’

Evenepoel, die op de rustdag van maandag met de auto naar huis terugkeert, had zondag zijn tweede (tijd)ritzege behaald en daarbij de roze trui heroverd op de Noor Andreas Leknessund. Dankzij die dubbelslag zou hij met een voorsprong van 45 seconden op de Brit Geraint Thomas beginnen aan de tweede Giro-week.

Niet onaantastbaar

Ondanks die gunstige positie was Evenepoel afgelopen weekend zijn aureool van onaantastbaarheid – dat hem na zijn eclatante zege in Luik-Bastenaken-Luik was aangemeten en dat hij in de openingstijdrit aan de Abruzzenkust nog wat meer glans had gegeven –?kwijtgeraakt.

In de rit van zaterdag door de Marken had Primoz Roglic een eerste barstje in het pantser van de wereldkampioen blootgelegd. Evenepoel had geen antwoord in huis toen de Sloveen op de Cappuccini, de laatste ‘muur’ van de dag, zijn geliefkoosde wapen tevoorschijn toverde en uitpakte met zijn punch.

Aan de finish in Fossombrone bedroeg Evenepoels achterstand veertien seconden op zijn Jumbo-Visma-rivaal en de Ineos-tandem Thomas-Hart. Tijdverlies dat onze landgenoot in een eerste reactie zou relativeren, maar de concurrentie moed deed putten.

Dat tikje kwam onverwacht, op een helling die dan wel pieken vertoonde tot 19 procent steil, maar nog geen 3 kilometer lang was en niet veel meer dan 300 meter hoog: een dwerg vergeleken bij de reuzen die nog in de Alpen en Dolomieten liggen te wachten.

Bovendien was vrijdag, op het koude Campo Imperatore in het massief van de Gran Sasso, nog geopperd dat de passiviteit bij Evenepoels tegenstanders was ingegeven door angst voor diens suprematie. Tijdens de Ronde van Catalonië, hun enige voorafgaande confrontatie dit seizoen, had Evenepoel zich de evenknie van Roglic getoond, zelfs in het punchwerk.

Eerst verklaarde Evenepoel dat hij zich had vergaloppeerd door op een gegeven moment in één ruk de kloof op zijn Sloveense opponent te willen dichten. Later voegde hij er nog aan toe dat hij ook de fout had gemaakt om die etappe met zijn witte, iets zwaardere fiets te rijden in plaats van met zijn zwarte. Dat verschil in gewicht had hem op de klim seconden gekost.

Eén seconde

Zondag, in de tweede vlakke chronoproef van deze Giro, leek Evenepoel aanvankelijk weer te vlammen als vanouds. Maar kon de Belgische tijdritkampioen tot het eerste tussenpunt zijn vooropgestelde wattages nog aanhouden, dan kwam hij in het volgende deel, bij een strakke zijwind, zichzelf tegen. Aan het eind van zijn uitgeregende onderneming wist Evenepoel zich nog wel te herpakken, om aan de streep één luttele seconde over te houden op Geraint Thomas en twee tellen op Tao Geoghegan Hart. Roglic beperkte de schade tot 17 seconden.

Dat de tijdsverschillen kleiner waren dan hij en de buitenwereld vooraf hadden ingeschat, suggereerden al dat het beeld op de Cappuccini niet zomaar een kwestie was van een kortstondig minder moment of een foute materiaalkeuze. Zelf gaf Evenepoel na de tijdrit ook ruiterlijk toe dat hij twee mindere dagen had gekend.

De Soudal – Quick-Step-kopman kon zondagavond op zijn persconferentie niet verbergen dat hij met een verstopte neus sprak. ‘Ik sta heel scherp en heb het meer begrepen op warmere omstandigheden’, vertelde hij. ‘Hout vasthouden dat ik niet ziek word en het virus niet heb waarvan ik de naam niet durf te noemen.’

Nauwelijks een paar uur later werd zijn vrees bewaarheid en zag zijn roze wereld er ineens helemaal anders uit.

Lees ook