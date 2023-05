Sommige steden laten toe dat mensen met een beperking gratis parkeren buiten de voorbehouden parkeerplaatsen. Een goeie zaak, ware het niet dat zij zich eerst moeten registreren.

Behalve in Gent en Oostende kunnen mensen met een beperking die over een parkeerkaart beschikken ook gratis parkeren in Sint-Niklaas, en vanaf augustus ook in Antwerpen. Op één voorwaarde: ze moeten zich ...