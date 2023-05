Een derde van de verpleegkundestudenten die straks afstuderen, kiest ervoor om bij te studeren. En dat terwijl ziekenhuisbedden dichtblijven door een tekort aan personeel.

Het AZ Monica in het Antwerpse Deurne moest deze maand de eenheid maag- en darmziektes en lichtere hartingrepen halveren en samenvoegen met een andere. In het AZ Alma in Eeklo (Oost-Vlaanderen) ging eind ...