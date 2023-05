Zelenski krijgt Karelsprijs én Duits wapenpakket

Bij het bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski aan Duitsland maakte de regering-Scholz bekend dat ze voor 2,7 miljard euro extra militaire steun uittrekt. Het gaat om gepantserde ­gevechtsvoertuigen, tanks van het Leopard I-type, raketten voor luchtafweer en observatiedrones. Met het wapenpakket verdubbelt Duitsland zijn militaire steun aan Kiev.

Van Berlijn vloog Zelenski naar Aken, waar hij de ­Karelsprijs in ­ontvangst nam namens zichzelf én de Oekraïense ­bevolking. ‘President Zelenski geeft Oekraïne en de EU kracht’, zei Sibylle Keupen, de burgemeester van Aken. De prestigieuze prijs wordt uitgereikt aan politici die zich verdienstelijk maakten voor de bevordering van de Europese eenwording. Vorige winnaars zijn onder meer Herman Van Rompuy, de Franse president Emmanuel Macron en VN-secretaris-generaal António ­Guterres.

Nadat Zelenski zaterdag al de ­Italiaanse premier Giorgia Meloni in Rome had ontmoet, reisde hij zondagavond nog door van Aken naar Parijs voor een onderhoud met Macron. Met die vernieuwde politieke en militaire Europese steun (ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waren in Aken) lijkt alles stilaan klaar voor het tegenoffensief van het Oekraïense leger.