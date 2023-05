Volgens de VS heeft Zuid-Afrika in december wapens geleverd aan Rusland. ‘Wie een agressor met een wapen helpt, zal een medeplichtige zijn’, waarschuwt de Oekraïense president Zelenski zijn Zuid-Afrikaanse collega Ramaphosa.

Dat het weinig diplomatiek was, staat als een paal boven water. De vraag is of de aantijging klopt die de VS-ambassadeur in Zuid-Afrika donderdag formuleerde in een ­gesprek met lokale media. Volgens ...