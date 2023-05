Europa moet opletten dat het niet in batterijenslag belandt

In navolging van de honderden Franse miljoenen voor een Taiwanese batterijfabriek in Duinkerke en de Duitse geldzak voor een Zweedse batterijfabriek in Heine rijst de vraag hoever het opbod in subsidies kan gaan. ‘Het is oppassen dat de EU-landen geen subsidieoorlog gaan voeren voor grote transitie-investeringen.’

1 Hoe belangrijk is de beslissing om te investeren in een batterijfabriek in Duitsland en in Frankrijk?

‘Het is een cruciaal signaal’, zegt William Todts van de Europese milieudenktank Transport & ...