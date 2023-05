Spaar je honger voor Lyon

Lyon staat bekend als de hoofdstad van de gastronomie. Maar wat betekent dat eigenlijk?

‘Gewoon helemaal geen dessert?’ Nee, nee, zelfs geen thee, breng liever een kussen zodat ik even kan gaan liggen. Ik ben anderhalve dag in Lyon en ik kan al niet meer: overal waar ik kom, staat eten klaar in de coulissen. Ongegeneerd veel en ongegeneerd stevig eten. Zelfs de linzensalade gisterenavond kwam op tafel als een provocatie: ‘ha, u dacht een licht gerecht te zullen krijgen!’ schreeuwde het bord. De linzen waren mooi gaaf gaargekookt, perfect op smaak, en Brasserie Georges serveert ze zoals je ze zou serveren aan iemand die naar de oorlog moet: een effen grijze berg, glanzend als een kale rots na de regen, aangemaakt met vinaigrette en opgesmukt met wat snippers rauwe ui. Bij wijze van voorgerecht. ‘Je moet zeker ook de praline proeven, onze zoete specialiteit: amandelen in een roze suikerjasje’ heeft mijn stadsgids Claude de Sars me op het hart gedrukt. Maar zelfs dénken aan dessert is op dit punt al te veel. En ik heb hier nog drie dagen te gaan.

Omgeven door appellations

Lyon staat bekend als de hoofdstad van de gastronomie. Die titel kreeg het volgens de overlevering in 1935 van Curnonsky, een beroemde Franse culinair journalist. Toen al promootte Lyon zichzelf als een eetbestemming. De zijde-industrie die haar groot had gemaakt, was in verval geraakt, en de stad had trekpleisters nodig om te kunnen profiteren van het langzaam opkomende autotoerisme. Lyon heeft er alleszins de ligging voor: het is omgeven door befaamde terroirs. Wijnen uit de Beaujolais en de Côtes du Rhône, rundvlees van de Charolais, kippen van Bresse en Saint-Marcellin-kaas uit de Dauphiné, het is maar een greep uit de appellations die binnen handbereik liggen. Bovendien is de stad al eeuwenlang een belangrijke halte op handelsroutes tussen het noorden en de Middellandse Zee, en gaat er ook al eeuwen veel geld in rond: de zijdeweverijen, de boekdrukkunst, de banksector en vandaag de farma-industrie: allemaal floreerden ze hier, en trokken ze mensen aan die goed wilden eten.

Volgens de nationale statistieken is Lyon intussen de Franse stad met het grootste aantal restaurants per inwoner. Alleszins is het aanbod enorm, in uiteenlopende genres en smaken. Er zijn waanzinnig veel adressen die de traditionele streekgerechten serveren, maar er is ook een gastronomisch ambitieus vegetarisch restaurant (Culina Hortus), er zijn leuke vernieuwende zaken met gezonde voeding en talloze mogelijkheden om eten uit de hele wereld te proeven. Van toeristenvallen blijft de stad grotendeels gespaard, omdat ze er niet de juiste toeristen voor heeft: ‘75 procent van de bezoekers komt uit Frankrijk zelf, en 65 procent is hier niet op vakantie maar op congres’, zegt Eleonore Delenne van de toeristische dienst.

Geblokt tafelkleed

Zo rijk als dat aanbod is, zo gestroomlijnd is de gastronomische cultus van Lyon. De Adam en de Eva van de Lyonese gastronomie zijn twee sympathieke restauranttypes: enerzijds de eenvoudige bouchons, arbeidersrestaurantjes die terugvoeren naar het Lyon van de zijde-industrie; anderzijds de keukens van de mères: burgervrouwen (‘moeders’) die aan het begin van de twintigste eeuw restaurants begonnen waar ze ietwat meer verfijnde menu’s serveerden.

De bouchons zie je nog overal in de stad, het zijn laagdrempelige restaurants die hun volkse traditie koesteren met geblokte tafelkleden, memorabilia aan de muur en stevige streekgerechten – quenelle (een soort Knödel) met snoek, salade lyonnaise met spek en ei, of gepaneerde varkenspens. De traditie van de mères voerde naar weer een nieuwer fenomeen, de topgastronomie. In het tweesterrenrestaurant La Mère Brazier kun je nog altijd de ‘poularde demi-deuil’ eten volgens het recept met zwarte truffels van Eugénie Brazier, Lyons beroemdste mère. Maar voor zo’n kip betaal je nu wel 250 euro, en ze wordt voorafgegaan door pakweg een entree van zee-egel, schaaldierengelei, hulstbessen en koraalcrème – net iets bewerkelijker dan zo’n moeder het in het interbellum moet hebben bereid.

Hét gezicht van de plaatselijke haute cuisine werd Paul Bocuse, die misschien wel de eerste gastronomische wereldster was. Hij overleed in 2018 en was toen al een beetje vieux jeu, maar in Lyon is zijn naam en zijn beeltenis nog overal.Het zijn dankbare verhalen, die de stad eigenheid geven. Ze zijn zo alomtegenwoordig dat de hele eetcultuur hier een monument lijkt voor lokale helden. Daar zit schoonheid in, en misschien werkt het: Lyon ís een stad die je niet snel het gevoel geeft dat je eender waar in Europa zou kunnen zijn. Maar het voortdurende fêteren van dezelfde geschiedenis heeft ook iets verstikkends. Zou Parijs de hoofdstad van de mode zijn als alle grote ontwerpers er hetzelfde verhaal zouden vertellen? Zouden we Milaan de hoofdstad van het design noemen als alles er zou draaien om lokale folklore?



Hoe beperkend nostalgie kan zijn, wordt duidelijk in de gloednieuwe Cité Internationale de la Gastronomie, een prestigieus museum/belevingscentrum dat als missie heeft het verband tussen gastronomie en gezondheid in beeld te brengen. Daar is in Frankrijk boeiend onderzoek naar gedaan, dus mijn verwachtingen zijn hooggespannen. Maar dit museum moet er niet van weten, en vult zijn hallen met pancartes van nog maar eens Eugénie Brazier en Paul Bocuse, en kinderanimatie over groenten. Het is zo’n enorme gemiste kans dat je gaat twijfelen: deze stad wíl misschien helemaal niet nadenken over eten. En waarom zou ze, er is altijd eten in overvloed.

Veganistische eclairs

Misschien is Lyon vooral dat, de hoofdstad van de overvloed, bedenk ik wanneer ik op dag vier van mijn verblijf langs het water wandel. Ik begin het te leren. Altijd dessert weigeren, dagelijks een maaltijd overslaan, alles te voet doen en de stad mat je af op een manier die naar meer smaakt: met geregeld een fiks bord eten, maar vooral met onuitputtelijke stedelijke schoonheid. Het zachte winterlicht op de heuvels van Fourvière en Croix-Rousse, met hun schelpjeskleurige huizen. Hun trappen, stegen en vergezichten. De weidsheid van de Rhône en de Saône die hier samenvloeien. De markten, de studenten, de skaters, het geluk dat hier zo gemoedelijk op straat loopt. ‘Het gaat hier economisch goed, maar de huizen zijn goedkoper en het tempo ligt lager dan in Parijs’, vertelt Claude de Sars. ‘Daardoor is het een aantrekkelijke uitwijkstad voor Parijzenaars die een gezin willen stichten of van hun pensioen willen genieten.’

Dat de stad groeit, zie je in de Gerland-wijk, een voormalige industriezone in volle reconversie. De woonblokken zijn divers en best aantrekkelijk, maar alles is zo nieuw dat je de textuur mist van een organisch gegroeide wijk. Om de buurt alvast een kloppend hart te geven, werd in een voormalige schrijnwerkerij La Commune geïnstalleerd, een ontmoetingscentrum dat als grootste troef een overdekte eetmarkt heeft. De stalletjes zijn gereserveerd voor jonge ondernemers die een nieuw restaurant- of traiteurconcept willen uitproberen. Van geblokte tafelkleden geen spoor, wel kun je hier ecologisch Italiaans eten, Senegalese fusionsnacks of veganistische eclairs. Het is een avontuurlijke plek, waar niets zichzelf Lyonees noemt, maar waar je evengoed dingen kunt proeven die je nog nergens anders zag. Lyon heeft alles in huis om zichzelf voorbij te streven.

5 CULINAIRE HOOGTEPUNTEN



1. HALLES DE LYON PAUL BOCUSE

Heeft een stad een overdekte eetmarkt, dan is die sowieso een omweg waard. De Halles de Lyon Paul Bocuse spelen in de topklasse, en als je maar een halve dag stopt in Lyon, dan is dit een goede kennismakingsplek. Befaamde bakkers, slagers, kaasaffineurs, chocolatiers en traiteurs houden hier stand, vaak met een degustatietoog, en er is een mooie keuze aan restaurantjes en oesterbars. Wil je graag de typische quenelle proeven – een luchtige variant op de Oostenrijkse Knödel of Italiaanse gnocchi – dan vind je prima fluffy exemplaren bij Giraudet.

2. DE ‘CROQUANTE AUX AGRUMES’ VAN RICHARD SÈVE

Wie de fameuze lokale tarte à la praline wil proeven, zit goed bij Richard Sève, die een stand heeft in de Halles en een reeks verkooppunten in en rond Lyon. Hij bakt zijn zanddeegbodem ongewoon bruin, wat een aangenaam contrast geeft met de suikerige roze amandelvulling. Maar nog beter is zijn croquante aux agrumes, een fantastisch luchtig sinaasappelgebakje.

3 LE GRAND RÉFECTOIRE

Heb je tijd (en een comfortabel budget) om te tafelen, dan is Le Grand Réfectoire een topadres, met een keuken die kan tippen aan de sterrenrestaurants in de stad, maar de kaart is betaalbaarder, en wat een bruisende ambiance. Het restaurant is gevestigd in de refter van het chic gerestaureerde Hôtel-Dieu (godshuis), een van de nieuwste trekpleisters van het stadscentrum. In de keuken krijgen lokale ingrediënten en klassiekers gepaste aandacht, dat wil zeggen: ze krijgen niet álle aandacht. Zwarte truffels worden hier gecombineerd met maniok en passievrucht. Het is van een deugddoend kosmopolitisme, maar vooral erg lekker.

4 RESPIRO

Verrassend, vriendelijk, betaalbaar en onweerstaanbaar: Respiro is de hemel voor mensen die graag fijne spullen hebben om te koken en eten. De specialiteit van deze winkel is aardewerk en ander artisanaat uit de Middellandse Zee-regio. In dezelfde buurt (nabij het Musée des Beaux-Arts) vind je nog meer leuke onafhankelijke kookwinkels.

5 CERVELLE DE CANUT

Cervelle betekent brein, en de canuts zijn de zijdearbeiders die in de 19de eeuw Lyon lieten draaien. Volgens de overlevering kwamen ze graag op krachten bij een goedkoop maar smakelijk hapje: brood met gekruide kwark. Je kunt het vandaag nog vaak bestellen als entrée, en creatieve koks integreren het in bewerkelijkere gerechten, bijvoorbeeld als dressing. Maar het is ook een dankbaar recept voor thuis: breng een kom volle kwark op smaak met bieslook, sjalot, peper, zout, olijfolie en azijn, en je hebt een stukje Lyon op tafel.

WEGWIJS

• Met een rechtstreekse TGV-verbinding reis je in iets meer dan 4 uur van Brussel naar Lyon. Lyon ligt ook op de autoroute naar de Provence, de Alpen en Italië, en is absoluut een stop van enkele dagen waard. Het is, meer nog dan een gastronomisch mekka, een wondermooie stad.

• Lyon is aangenaam om te voet te verkennen, eventueel aangevuld met de elektrische steps van onder meer Lime of Bird. Voorts is er een goed openbaarvervoernet met metro. De Lyon City Card geeft toegang tot tal van musea en attracties én tot het openbaar vervoer.

• Wij logeerden in het Fourvière Hotel, een heel fraai en rustig hotel in een voormalig klooster. De ligging is zijn grootste troef. Fourvière ligt op een heuvel, dus je krijgt weidse uitzichten op de stad, en het is fijn afdalen naar het centrum (te voet of met een kabellift; reken ongeveer 20 minuten van het hotel naar Vieux Lyon). Ben je met de auto op doorreis, dan is het ook makkelijk dat het hotel een ruim parkeerterrein bij de deur heeft. Andere goede buurten om te overnachten zijn het centrale Presqu’île of het wat rustigere Croix-Rousse, een charmante woon-, werk- en winkelbuurt met een creatieve vibe.

• Voor gastronomische rondleidingen bevelen we Praline et Rosette aan, te reserveren via www.pralineetrosette.fr. Een frisse, nieuwsgerichte website over eten en lifestyle in Lyon is www.mylittlelyon.com

De trip voor dit artikel werd gemaakt met de steun van Atout France en Only Lyon, de agentschappen die de toeristische promotie verzorgen van respectievelijk Frankrijk en de stad Lyon. Zij betaalden een deel van de overnachtingen en maaltijden, en hielpen bij de research. Bij het schrijven van het artikel waren ze niet betrokken.

