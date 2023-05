Irak graaft lichamen van slachtoffers van Islamitische Staat op

De lichamen van 605 mensen die het slachtoffer werden van terreurgroep IS werden na twee jaar opgegraven voor identificatie.

Irak heeft de resten van 605 mensen nabij een gevangenis in het noorden van het land opgegraven. Het zou gaan om slachtoffers die terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft gemaakt de afgelopen twee jaar, zo zegt het Iraakse staatsagentschap INA zondag.

IS controleerde in 2014 grote gebieden in het noorden van Irak. De terreurgroep nam 600 gevangenen uit de gevangenis in de Badush-regio en bracht hen om het leven nabij een waterloop, zo zegt Dhiaa Karim, hoofd van de Afdeling Massagraven. De identiteit van de vijf anderen werd niet vrijgegeven.

‘Het proces om de graven te openen heeft meer dan twee jaar in beslag genomen en leidde tot de verwijdering van 605 lichamen’ zei Karim op een persconferentie in Bagdad.

De resten werden overgedragen aan forensische experten voor identificatie. Een eerste groep van 78 personen kregen al een naam, zo zei het hoofd van de forensische dienst Zeid Ali.

