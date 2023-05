Na een dubbelslag in de tijdrit begint Remco Evenepoel met een voorsprong van 45 seconden aan de tweede Giro-week. Toch heeft de roze trui dit weekend wat van zijn glans verloren.

Zijn de kansen in de strijd om de eindwinst in de Ronde van Italië definitief aan het keren? Remco Evenepoel ging de eerste rustdag in met een tweede etappezege en de roze trui om de schouders, maar paradoxaal ...